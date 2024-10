Ações do McDonald’s caem mais de 5% após surto de bactéria em lanche

As ações do McDonald’s sofreram uma queda significativa de mais de 5% após um surto de bactéria ser associado a um de seus populares sanduíches nos Estados Unidos. Este declínio ocorreu nesta quarta-feira (23), seguindo uma redução de 7% no dia anterior. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos relatou que o surto resultou em 49 casos em 10 estados entre 27 de setembro e 11 de outubro, com a maioria das infecções concentradas no Colorado e em Nebraska. Entre os afetados, 10 pessoas foram hospitalizadas e uma pessoa idosa faleceu devido a complicações da infecção. Em resposta ao surto, o McDonald’s tomou medidas imediatas, suspendendo as vendas do sanduíche nas áreas mais afetadas, incluindo Colorado, Kansas e Utah.

A maioria dos indivíduos doentes relatou ter consumido o sanduíche conhecido como Quarteirão antes de adoecer. Um dos pacientes desenvolveu uma síndrome hemolítica urêmica, uma condição grave que pode levar à falência renal. A empresa emitiu um comunicado afirmando que está tomando ações rápidas e decisivas para mitigar os impactos do surto. As investigações iniciais sugerem que as doenças podem estar ligadas às cebolas fatiadas utilizadas nos hambúrgueres Quarteirão, fornecidas por um único distribuidor que atende três centros de distribuição da rede. Para conter a propagação do surto, o McDonald’s ordenou a remoção de todas as cebolas fatiadas dessas unidades nos estados afetados e suspendeu a distribuição desse ingrediente.

Como consequência, o Quarteirão foi temporariamente retirado do cardápio em vários estados dos Estados Unidos. O presidente do McDonald’s nos Estados Unidos, Joe Erlinger, assegurou que a maioria dos estados e itens do cardápio não foram afetados pelo surto. Ele destacou que outros produtos de carne bovina, como cheeseburger, Big Mac e McDouble, utilizam outro tipo de cebola que não está relacionada ao surto.

Publicado por Luisa Cardoso