Ações do “TJBA Mais Perto” em Feira de Santana começam nesta quarta-feira; programação tem entrega de novo polo da Unicorp

Desta quarta (16) até sexta-feira (18), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) estará em Feira de Santana com o projeto “TJBA Mais Perto”. A programação inclui oferta de serviços, palestras e diálogos com magistrados e servidores, além da inauguração de um novo polo da Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima (Unicorp).

As atividades no Fórum Desembargador Filinto Bastos começam com o atendimento realizado pelos secretários das unidades administrativas do tribunal para juízes, assessores e diretores de secretarias das unidades judiciárias de Feira de Santana. Será necessário agendamento prévio. No dia seguinte, palestras, capacitações, e um bate-papo com a consultoria jurídica integram a agenda do projeto.