Ações estratégicas no Centro de São Paulo podem gerar receita de R$5 bilhões

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo revelou um ambicioso plano estratégico para revitalizar o centro da capital paulista entre os anos de 2025 e 2027. Este projeto visa não apenas transformar a região, mas também gerar uma receita superior a 5 bilhões de reais. Uma reunião realizada na última quinta-feira (13), membros do governo estadual, representantes da Prefeitura e da sociedade civil se reuniram para discutir o balanço de 2024 e traçar projeções para os anos seguintes. A segurança na região central foi destacada como uma prioridade, juntamente com a abertura de novos negócios e a expansão do mercado imobiliário.

Durante a reunião, foi apresentado um levantamento que estima a abertura de cerca de 203 novos empreendimentos e 109 projetos de expansão nas áreas da Sé e da República. O investimento privado previsto para esses projetos é de aproximadamente 1,7 bilhão de reais. A expectativa é que esses investimentos atraiam 5 bilhões de reais para a região central de São Paulo nos próximos três anos. A cooperação entre o governo estadual e a Prefeitura foi ressaltada como essencial para enfrentar o desafio de revitalizar o centro, que tem se deteriorado nos últimos anos, especialmente após a pandemia de coronavírus.

A deterioração do centro de São Paulo tem sido uma preocupação crescente, com muitos empreendimentos e moradores deixando a região devido à insegurança. Em resposta a essa situação, o governador Tarcísio de Freitas propôs uma medida ousada: transferir a sede do governo estadual do Palácio dos Bandeirantes, localizado no Morumbi, para os Campos Elíseos, no centro. Esta mudança faz parte dos esforços de revitalização e simboliza o compromisso do governo em trazer vida nova à região central. A gestão estadual e municipal enfrenta um desafio significativo, agravado pela pandemia, mas continua a implementar ações para reverter a situação.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA