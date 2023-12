“Acolher brasileiros nos enche de alívio”, diz Janja

Primeira-dama se encontrou junto ao presidente Lula com repatriados da Faixa de Gaza que chegaram ao Brasil na semana passada

Janja com repatriados de Gaza no dia de Natal Ricardo Stuckert

PODER360 25.dez.2023 (segunda-feira) – 22h24



A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram nesta 2ª feira (25.dez.2023) com repatriados da Faixa Gaza que chegaram ao Brasil na semana passada. “Um Natal que teve um significado ainda mais especial. Acolher brasileiros e seus familiares nos enche de alívio e alegria! Sabemos o quanto a guerra afeta mais crianças e mulheres. Nossos esforços pela paz e pela vida seguirão, assim como nosso trabalho para que todos os brasileiros e seus familiares que desejam sair da área de conflito possam recomeçar a vida, em segurança e com dignidade, no nosso país”, escreveu Janja em seu perfil no X (ex-Twitter).

Leia mais:

Em almoço com repatriados, Lula defende paz entre Israel e Hamas