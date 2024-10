“Acusações criminosas e irresponsáveis”, afirma Ivoneide Caetano sobre denúncias entre ambos opositores no 2° turno

Após o resultado das urnas neste domingo (27), a deputada federal Ivoneide Caetano sediu a festa da vitória de Luiz Caetano (PT), seu marido, em Camaçari. Em meio a uma festa que reuniu milhares de apoiadores na Avenida Comercial, no Centro do município, a parlamentar falou sobre o acirramento da disputa eleitoral e a subsequente vitória do grupo petista.

Com relação às acusações da oposição de Caetano estaria correlacionado com o tráfico de drogas ou facções criminosas, a deputada afirma que: “Foi uma coisa muito ruim pra cidade, a gente nunca viu isso antes em nenhuma outra campanha. Acusações criminosas, irresponsáveis. Porque aqui, na nossa cidade, aqui moram famílias, são pessoas trabalhadoras, pessoas sérias, então foi muito ruim as acusações proferidas pelo candidato Flávio e o [prefeito] Elinaldo. Mas a cidade conhece Caetano, conhece a história de Caetano, sabe de como ele tem responsabilidade com o seu povo e a resposta foi dada hoje”, afirmou Ivoneide.

Com relação ao resultado geral da votação, a parlamentar ressaltou o crescimento de Caetano nas urnas, após uma vitória separada por 500 votos no primeiro turno. “A cidade mostrou que não está satisfeita com o atual governo, obviamente, e fez a mudança, a mudança que a gente já esperava. Você pode ver que o Flávio, ele manteve basicamente a mesma votação do primeiro turno. E Caetano ampliou. Estamos hoje, ainda que um pouco, a ficha vai caindo aos poucos, estou muito alegre e na certeza que essa cidade vai ganhar muito com Caetano prefeito”, declara a parlamentar, que estava na companhia da filha.