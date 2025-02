Acusada de esnobar Virgínia, Bruna Marquezine curte comentário de fã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Bruna Marquezine não precisou falar nem escrever nada para se posicionar sobre sua polêmica viagem a Goiás no último final de semana.

A atriz, que vem sendo criticada na internet por “esnobar” os stories da cunhada, Virgínia Fonseca, curtiu um comentário de uma fã em seu Instagram -uma curtida que diz muito. A fã escreveu: “Bruna, meu amor. Esses dias tenho observado você ensinando em silêncio. Que lindo ver que você não negocia seus princípios e posicionamentos, não importa onde e nem com quem esteja.”

JOGO DO AVIÃOZINHO

Após a repercussão, a atriz removeu a curtida. Mas a atitude dá a entender que sim, sua ausência na foto de família publicada por Virgínia foi proposital. Bruna parece estar evitando posar junto com a cunhada, que fatura milhões com a divulgação de jogos de azar como o Crash, conhecido como “jogo do aviãozinho”.

Uma pesquisa de agosto de 2024 mostrou que, em um ano, 25 milhões de brasileiros passaram a apostar em jogos online e bets. Destes, 86% estão endividados e 64% estão com o nome sujo. A plataforma divulgada por Virgínia opera dentro da legalidade.

Segundo reportagem da Piauí, a influenciadora trabalha na modalidade conhecida como “cachê da desgraça alheia”. Ela receberia uma porcentagem em cima da derrota dos jogadores que entram na plataforma a partir do link divulgado por ela.

No último final de semana, as duas cunhadas -Bruna namora João Guilherme e Virgínia é casada com Zé Felipe, ambos filhos de Leonardo- estiveram juntas pela primeira vez, na fazenda Talismã. Nenhum registro desse encontro, porém, foi compartilhado nas redes sociais.