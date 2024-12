Acusado de matar companheira grávida é preso no Oeste baiano

O homem acusado de matar a companheira, que estava grávida, teve um mandado de prisão cumprido nesta terça-feira (10) na cidade da Barra, no Oeste baiano. Sidnei Souza de Moura, de 40 anos, foi localizado em uma área de vegetação onde estava escondido.

Segundo a Polícia Civil, ele é acusado pela morte de Luzinete dos Santos Silva, de 32 anos. O crime, investigado como feminicídio, ocorreu no dia 2 de dezembro, em um carro, em um trecho da BA-161, localidade de Alto do Junco. Sidnei teria atirado contra a mulher com um tiro de espingarda. Depois, fugiu e era procurado desde então.

Conforme a TV Oeste, os primeiros depoimentos apontaram que o homem estava embriagado e tinha a intenção de sair com o veículo, mas para evitar que ele dirigisse sob efeito de álcool, Luzinete entrou no automóvel. Irritado, o suspeito pegou a espingarda e atirou contra ela.

Luzinete, que foi a óbito no local, esperava um filho do acusado. Ela deixou quatro filhos, oriundos de outro relacionamento. O homem segue preso à disposição da Justiça.