Acusado de matar jovem após urinar em frente a casa de vítima é condenado a 20 anos de prisão na Bahia

O homem que causou a morte de um jovem e baleou a mãe da vítima após urinar na frente de uma casa em Ilhéus, no Litoral Sul, foi condenado a 20 anos de reclusão. O júri que condenou Hugo Deivid Cirino dos Santos ocorreu nesta terça-feira (10) no Fórum Epaminondas Berbert de Castro, em Ilhéus, informou a TV Santa Cruz.

O crime ocorreu no dia 6 de dezembro de 2022 quando dois homens pararam na frente da casa de Breno e passaram a urinar. O jovem, com 18 anos à época, não gostou da situação e discutiu com os dois homens. Em um determinado momento, Hugo Deivid sacou uma arma e atirou contra Breno e a mãe dele.

Foto: Reprodução / TV Santa Cruz

As vítimas foram socorridas para o Hospital Costa do Cacau em Ilhéus. Enquanto a mãe do jovem se recuperou, Breno chegou a ficar dois meses na UTI do hospital, mas não resistiu. Hugo Deivid fugiu após os disparos e só foi preso em novembro de 2023, quase um ano após o crime.

Após a sentença desta terça, ele voltou para o presídio Ariston Cardoso, em Ilhéus, onde deverá cumprir a pena de homicídio e tentativa de homicídio.