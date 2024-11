Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas foi morto a tiros na noite deste sábado (2), em frente ao Forte São Pedro, no bairro do Campo Grande, em Salvador.

Segundo as informações do site Alô Juca, o homem foi identificado como Antônio Jorge Melo. Equipes do 18º Batalhão da PM foram acionadas e isolaram o local para a chegada do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).