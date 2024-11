Acusado de vender droga a Liam Payne diz que teve momento íntimo com cantor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Braian Nahuel Paiz, acusado de vender drogas a Liam Payne, afirmou em entrevista que teve “momentos íntimos” com o cantor dias antes de sua morte.

Braian nega ter vendido drogas para Liam, mas afirma que os dois usaram substâncias juntos. Ele diz que fumou maconha enquanto Liam usava cocaína em um encontro no quarto de hotel do músico. A entrevista foi concedida ao jornal argentino Telefe Notícias.

O garçom diz que trocou contatos com Liam e combinou um encontro quando o músico foi ao restaurante onde ele trabalhava. Isso teria acontecido no dia 2 de outubro. “Ele me mostrou algumas das músicas que ele ia lançar. […] Quando ele chegou ao restaurante em que eu trabalho, já estava drogado e não comeu nada. Ele pediu meu contato e me enviou mensagens porque queria usar drogas, mesmo já tendo usado. No quarto, tomamos algumas doses de uísque”, disse.

No segundo encontro, os dois tiveram um “momento íntimo”, segundo Paiz. Isso teria acontecido na madrugada do dia 14 de outubro. “Passamos a noite juntos e usamos drogas, porque a verdade é que algo íntimo aconteceu. Ele não foi agressivo, se comportou muito bem comigo. Foi doce, perguntou se eu estava bem. Tenho todas as mensagens de quando combinamos esse segundo encontro, não apaguei nada.”

Ele afirma ainda que recusou dinheiro e roupas oferecidas pelo cantor. “Usamos drogas juntos, mas nunca levei drogas e ele ou aceitei qualquer quantia em dinheiro. […] Quando eu fui embora, ele queria me dar roupas para que eu tivesse uma lembrança de ter estado com ele, mas deixei as peças atrás da TV porque não queria levá-las. Era uma calça cinza e uma camiseta.”

Os dois ainda tiveram um terceiro breve encontro, na companhia de um amigo. “Disse a Liam que meu melhor amigo queria conhecê-lo porque era muito fã. Ele disse que sim e apareceu do lado de fora da minha casa. Ele entrou no prédio e queria que fôssemos ao hotel com ele, mas eu disse que não podia porque precisava trabalhar. Foi a última vez que nos vimos.”

MORTE

Músico morreu no dia 16 de outubro de 2024, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. A causa da morte foi o impacto do corpo no chão.

Liam sofreu politraumatismo (diversas fraturas) e hemorragia interna e externa, conforme o relatório. Ele já estaria desacordado quando caiu.

QUEM É LIAM PAYNE?

Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido. Aos 16 anos, o cantor integrou a boy band One Direction, formada por Simon Cowell no reality show britânico The X Factor, em 2010. Era a segunda vez que ele participava do reality.

Além de Payne, a banda era formada por Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik. O grupo não venceu a temporada 2010 do relity The X Factor, mas se tornou um fenômeno após o término do programa. Eles venderam mais de 70 milhões de álbuns em todo o mundo com seis hits no Top 10 Billboard Hot 100. No auge da fama, a banda se tornou um dos shows ao vivo de maior bilheteria do mundo. Em 2016, eles anunciaram uma pausa indefinida.

Payne divulgou que trabalhava em um álbum solo no mesmo ano, seguindo os passos de outros membros da banda. O single “Strip that Down” foi lançado em 2017 e alcançou o terceiro lugar nas paradas do Reino Unido, e o décimo lugar na parada da Billboard, nos Estados Unidos. “For You” com Rita Ora e “Get Low” com Zedd também fizeram sucesso. Em 2019, lançou seu único álbum solo, “LP1”. O último single de Payne foi “Teardrop”, lançado em março de 2024. Em 2023, ele revelou que trabalhava em um segundo álbum e lançou um single em março de 2024.

Em 2017, Payne teve um filho, Bear Grey Payne, com a jurada do X Factor, Cheryl Cole. O casal se separou em 2018, após dois anos juntos.

