Acusado é capturado pela 43ª CIPM com moto roubada em Itamaraju

Mais uma ação rápida e eficiente da 43ª CIPM resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na prisão de um suspeito, que já havia escapado de outra ocorrência.

Na manhã deste domingo (07), durante patrulhamento pelo bairro Urbis II, a guarnição do PETO localizou um homem com uma motocicleta Honda/Fan 125, que apresentava restrição de furto/roubo.

O desfecho desta prisão é ainda mais impactante: o mesmo indivíduo já havia empreendido fuga no dia anterior, abandonando outra motocicleta roubada nas proximidades do cafezal do Corujão.

Sem chance de escapar novamente, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, junto ao veículo recuperado, para que as medidas cabíveis sejam adotadas.

Mais um golpe no crime em Itamaraju, graças à atuação firme e incansável da 43ª CIPM.