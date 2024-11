Adele chora após último show: “Não sei quando me apresentarei de novo”

A cantora Adele se despediu no último sábado (23/11) da residência Weekends With Adele, no teatro The Colosseum, em Las Vegas, após dois anos.

A artista não conteve as lágrimas ao final da apresentação e novamente falou sobre a pausa que dará na carreira. “Não sei quando me apresentarei de novo”.

Adele também falou sobre os motivos que a fizeram escolher fazer uma residência ao invés de seguir fazendo turnês.

“Para meu filho, eu escolhi fazer uma residência talvez porque eu odeio turnês. Mas eu escolhi fazer uma residência para manter sua vida normal. E eu fiz isso. Eu posso estar com ele nos fins de semana agora, porque obviamente ele não pode vir sempre. Então eu te amo. Obrigada por ser paciente comigo”, disse ela sobre o filho Angelo, de 12 anos.

Ela também homenageou o noivo Rich Paul: “Obrigada por sempre me engrandecer e me fazer sentir como se eu pudesse fazer o que quisesse”, destacou a artista.