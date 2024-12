Adele X Geraes: músico chorou e passou mal em reunião de conciliação

Em mais um capítulo da disputa judicial envolvendo a cantora britânica Adele e o brasileiro Toninho Geraes, a reunião de conciliação entre o artista e representantes da Universal Music Publishing Brasil, gravadora da cantora no país, terminou sem uma solução.

Toninho Geraes move uma ação contra a cantora pela música Million Years Ago, de Adele, que teria sido um plágio de Mulheres, interpretada por Martinho da Vila, e foi composta por ele. A canção da britânica inclusive foi retirada das plataformas digitais após uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira (20/12), Toninho Geraes esteve em uma reunião de conciliação com representantes da Universal Music Publishing Brasil. Nem Adele e nem o produtor Greg Kurstin, que colaborou com Adele na faixa, estiveram presentes, mesmo após um link para participação remota ter sido disponibilizado.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Adele chorou ao receber Céline Dion em show em Las Vegas Reprodução/Instagram @celinedion 2 de 4 Adele se despede dos palcos após fim de residência em Las Vegas Reprodução/Instagram @Adele 3 de 4 Justiça manda retirar música de Adele por plágio a Martinho da Vila 4 de 4 Adele X Toninho Geraes: reunião sobre acusação de plágio termina sem solução Reprodução/Instagram/Montagem

Em determinado momento da reunião, quando o juiz pediu para que Toninho contasse sua versão de toda a história, o músico teve uma crise de choro. Toninho passou mal e teve de ser acalmado por sua equipe jurídica.

“Foram quase 4 horas de audiência. Se você pede uma reunião para acordo, você que faça sua proposta de acordo, afinal você é réu — disse a advogada Deborah Sztajnberg, que representa Toninho Geraes, à Folha de S. Paulo.

“Foi um escárnio total, eles disseram que não tem acordo. Ué, então algum capítulo da novela eu perdi. Eu levo até lá o autor, desgastado, sem dormir, e que não é um garoto, tem 62 anos. Paramos todos para ir até lá, mas mobilizaram tudo isso pra nada. Não tinha proposta de acordo. Não tinham sequer procuração da Adele e Greg pra representar eles”.

Próximos passos

Ficou definido que as partes envolvidas — os representantes de Adele, as gravadoras e os advogados do compositor brasileiro — contratarão uma museóloga para realizar a perícia comparativa das músicas. A profissional, nomeada sob supervisão do juiz, deve entregar o laudo até o final de janeiro, data prevista para a próxima audiência.