Ademir atrela falta contundência do Bahia à ansiedade da equipe: “Pode ter atrapalhado”

Na tarde deste domingo (24), o Esquadrão de Aço ampliou seu jejum de jogos sem vencer após o empate contra o Athletico Paranaense na Arena Fonte Nova. Apesar do empate com gosto de derrota, Ademir mais uma vez se destacou com a camisa tricolor. Em entrevista à imprensa na zona mista, o camisa 7 atribuiu a falta de resultado à falta de malícia e poder de decisão da equipe, além da ansiedade por marcar.

“Acho que a ansiedade pode ter atrapalhado. A gente tem produzido, tem criado oportunidade e não tem feito. Temos que ter calma. Temos os próximos dias para trabalhar, colocar a cabeça no travesseiro e repensar onde a gente tá errando para no próximo jogo a gente não perder as oportunidades que temos perdido. Temos que sair dessa fase, que é complicada. Então temos que lutar até o fim, o objetivo é esse: não desistir”, avaliou o atacante.

Com sete jogos sem vencer, cinco derrotas e dois empates, Ademir reforçou a busca por respostas para explicar por que a equipe não consegue mais repetir as boas atuações que a colocaram na briga pelo título no primeiro turno do Brasileirão.