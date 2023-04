Ademir quer recuperar o protagonismo no Bahia e revela conversa com Paiva

Um dos principais reforços do Bahia para a Série A do Brasileirão, o atacante Ademir quer reencontrar no tricolor a boa fase que viveu no América-MG e que chamou a atenção do Brasil entre 2020 e 2021.

O jogador de 28 anos foi apresentado oficialmente pelo tricolor nesta quinta-feira (6), ao lado do meia Thaciano, na Fonte Nova. No seu primeiro contato, Ademir explicou que espera se firmar no Esquadrão após ter oscilado no Atlético-MG.

“Na vida da gente, temos altos e baixos. Não tem desculpa, motivo. Todos nós vamos passar por momentos bons e ruins. Não foi uma temporada como eu desejava. Mas venho com ânimo e confiança para fazer uma grande temporada”, iniciou ele.

Pelo América-MG, o atacante foi destaque nas temporadas de 2020 e 2021, quando marcou 14 e 15 gols, respectivamente. Ao fim do contrato com o Coelho, ele se transferiu para o Atlético-MG. No ano passado, Ademir disputou 68 jogos pelo alvinegro e balançou as redes oito vezes.

“Faço uma análise positiva, por ter tido experiências novas, jogar uma Libertadores, estar com grandes jogadores. Creio que agora é uma nova temporada, expectativa grande de retomar meu alto nível, que tive em temporadas passadas”, completou.

Antes de desembarcar no Bahia, Ademir foi alvo de clubes da Série A e do exterior. São Paulo, Internacional, Santos e Botafogo, além do mexicano Toluca e do americano Los Angeles Galaxy, estavam entre as opções. Mas uma conversa direta com o técnico Renato Paiva foi determinante para que ele aceitasse a oferta tricolor.

“Minha conversa com ele foi determinante, algo que prefiro guardar. A conversa foi determinante. Conversar com o treinador, ele te passar confiança, foi determinante na minha escolha”, disse ele, sem entrar em detalhes.

Disputa por vaga

Com característica de jogar aberto pelos lados do campo, Ademir disputará vaga no Bahia com Vitor Jacaré e Kayky, jogadores que costumam atuar no lado direito do campo.

Questionado sobre o esquema tático atualmente utilizado pelo Esquadrão, com três zagueiros, ele afirma que não teria problema em fazer a função de ala, e até de centroavante.

“Minha posição de origem é a ponta direita. Teria a facilidade de jogar como ala, mas sempre respeitando meus companheiros. Como centroavante depende da estratégia de jogo. Pelo meu porte físico, talvez não contribua para ser centroavante. A gente tem que avaliar bem a estratégia do jogo, movimentos que o professor pede. Mas estou disponível em qualquer posição que ele precisar”, garantiu.

A estreia do atacante pelo clube baiano pode acontecer na próxima terça-feira (11). O Esquadrão encara o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será às 16h30, no estádio Raulino de Oliveira.