Adeus, sedentarismo: veja 5 truques para ser mais ativo no dia a dia

Os benefícios dos exercícios físicos para a saúde já são comprovados pela ciência e reconhecidos pela humanidade. Apesar disso, abandonar o sedentarismo é um dos maiores desafios da sociedade atualmente.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um terço da população mundial adulta é fisicamente inativa. No Brasil, dados do IBGE indicam que 47% dos brasileiros adultos e 84% dos jovens são sedentários.

Esse cenário contribui para a ocorrência de doenças como a obesidade, diabetes, hipertensão, o que reduz a qualidade e a expectativa de vida. Além disso, por afetar uma grande parcela da população, este é um problema de saúde pública.

Como abandonar o sedentarismo

A solução é incluir mais atividades físicas no dia a dia de forma natural, reforça o personal trainer e educador físico Tauan Gomes. “Para escapar do sedentarismo, é importante incluir atividades físicas de forma natural no dia a dia. Mesmo com rotinas corridas, encontrar tempo para manter o corpo ativo é fundamental para a saúde”, afirma.

5 dicas para ser mais ativo no dia a dia

Tauan dá algumas dicas que podem ajudar a abandonar o sedentarismo e adotar uma rotina mais ativa e saudável. Confira:

1 – Incorpore atividade física na rotina

“Aqui não estamos falando de esportes, de corrida, de dança, e sim de pequenas movimentações que muitas vezes trocamos em prol da comodidade. Por exemplo, subir escadas em lugar de uso o elevador, ir a pé para locais próximos ao invés de usar o carro, passear você mesmo com seu cachorro, etc.”, explica.

2 – Buscar algo que goste

“Muitas vezes não é a atividade física em si que te desmotiva e sim a específica que você escolheu. Existem infinitas possibilidades, basta escolher a que tem mais afinidade, como futebol, dança, corrida, ciclismo, artes marciais, musculação, entre outras”, diz o educador físico.

3 – Crie o hábito

“Nossa vida é movida a hábitos, então transforme o exercício físico em um hábito também. Defina um horário, evite fugir dele, escolha durações realistas para não desmotivar com o tempo. No longo prazo, a atividade física vai se tornar totalmente natural para você”, destaca o profissional.

Nesse sentido, a técnica dos 21 dias pode ajudar. A metodologia, que surgiu a partir de estudos do cirurgião plástico Maxwell Maltz na década de 60, diz que são necessários 21 dias para criar um hábito. A persistência em determinada tarefa por este período o tornaria natural, incorporando mais facilmente à rotina.

Leia a reportagem completa no Saúde em Dia, parceiro do Metrópoles.

Siga a editoria de Saúde no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!