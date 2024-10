Adolescente acorda do coma oito dias após sofrer estupro e 21 facadas no Oeste baiano

Uma adolescente, de 14 anos, saiu do coma após oito dias de ter sofrido um estupro em Barreiras, no Extremo Oeste baiano. A jovem também foi atacada com 21 golpes de faca. Segundo a TV Oeste, a adolescente segue nesta sexta-feira (11) internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da região.

O adolescente – de 17 anos, ex-namorado da vítima e apontado como autor do crime – continua apreendido. A atual namorada dele, uma jovem de 18, suspeita de participar das agressões, também está presa. Ainda segundo informações, o casal mostrou frieza ao detalhar os crimes durante os depoimentos. Também não demonstraram arrependimento.

Ainda segundo informações, os adolescentes, agressor e vítima, tiveram um relacionamento por cerca de dois meses. Depois, o suspeito iniciou um namoro com a jovem, de 18 anos. No depoimento, o adolescente contou que ouviu uma fofoca de que a ex-companheira queria separar o casal.

Por isso, teria planejado junto com a atual namorada o ataque contra a adolescente. A participação da jovem seria segurar a garota no momento do crime.