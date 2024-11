Adolescente apreendido por matar casal e envolvimento em outros crimes de Feira de Santana

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e encaminhado para a Comunidade de Atendimento Socioeducativo Juiz Mello Mattos neste domingo (03), após confessar o assassinato de um casal na última sexta-feira (01). O crime, ocorrido no bairro Asa Branca, em Feira de Santana, envolveu mais de 50 disparos.

A Polícia Militar apreendeu o adolescente em flagrante, juntamente com outro menor, momentos após o crime. Ambos estavam em uma motocicleta e portavam um colete à prova de balas e uma arma. Além do duplo homicídio, o adolescente confessou ter praticado um ato infracional análogo a roubo, ao utilizar a motocicleta de um amigo do casal assassinado para fugir do crime.

Segundo as investigações, o crime seria uma retaliação à morte de outro adolescente ocorrida no bairro Campo Limpo na quinta-feira anterior. Ao menos 12 adolescentes estariam envolvidos na ação. O jovem também é investigado por outro ato infracional análogo a homicídio, ocorrido no dia 26 de agosto, no bairro Cidade Nova. Na ocasião, ele teria assassinado Eduardo de Jesus Silva, de 20 anos.

Em entrevista ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a delegada Daniele Matias explicou que o adolescente não foi apreendido em flagrante no caso anterior e, por isso, respondeu ao procedimento em liberdade.

“Ele vai responder o procedimento em liberdade, até porque ele compareceu à delegacia no momento que foi intimado e deu detalhes sobre o fato, então ele está respondendo ao procedimento, tudo isso vai ser encaminhado à justiça, o Ministério Público vai analisar e ele vai responder ao procedimento na justiça”, explicou a delegada.

Informações obtidas pelo Acorda cidade narram o acontecido. No trajeto entre o Diadema até o bairro Asa Branca, os jovens avistaram o casal e um amigo bebendo e ouvindo som automotivo, abordaram os três, pedindo para ver as conversas e galeria de seus celulares, para saber se eles tinham alguma ligação com a facção.

O sobrevivente do ataque mostrou o celular e conseguiu fugir, enquanto o casal foi morto. Não se sabe se eles se recusaram a mostrar os aparelhos ou se encontraram algo que os ligassem à facção rival. Antes da execução, eles teriam feito uma ligação para o chefe.

No local havia duas motocicletas, uma do amigo do casal e outra que pertencia à mulher. Os veículos foram roubados pelos criminosos, sendo que uma das motos, que estava com os dois adolescentes, foi recuperada pela Polícia Militar, a mesma guarnição que apreendeu os menores.

Além dos dois adolescentes apreendidos, a polícia identificou mais cinco envolvidos, mas eles ainda não foram localizados. Segundo informações, a mulher teria sido morta por ser uma testemunha. A Polícia Civil continua investigado o caso.