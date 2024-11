Adolescente de 15 anos é apreendido com mais de 80 pinos de cocaína em bairro de Salvador

Um adolescente de 15 anos foi apresentado na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), no bairro de Brotas, em Salvador, após ser flagrado com cocaína na noite desta segunda-feira (4).

Segundo as informações do site Alô Juca, uma equipe do PETO da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizava incursão em combate ao tráfico de drogas no bairro do Pau Miúdo, quando encontraram 86 pinos da droga e dinheiro com o adolescente.