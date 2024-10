Adolescente de 15 anos é encontrado morto em quadra de escola em Juazeiro

Segundo as informações da TV São Francisco, afiliada da TV Bahia, a Polícia Civil investiga o caso e suspeita que o jovem tenha sido vítima de uma “richa” com outros moradores, embora não tenha fornecido detalhes sobre a disputa envolvida. A Polícia Militar atendeu a ocorrência através da 74ª Companhia Independente (CIPM/Rural de Juazeiro) e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O médico plantonista confirmou que a lesão na cabeça de Jhonatas foi causada por uma pedrada.

O corpo de um adolescente de 15 anos, identificado como Jhonatas Silveira Lopes dos Santos, foi encontrado morto no domingo (27), na quadra de esportes ao fundo da escola Haydee Fonseca, localizada no bairro João Paulo II, em Juazeiro, no norte da Bahia. O médico local afirmou que o jovem ferido por algo como uma pedra, até o momento ninguém foi preso.

O departamento de polícia local informou que a pedra utilizada no crime foi encontrada ao lado do corpo da vítima. A Delegacia de Homicídios da cidade está conduzindo as investigações para apurar as circunstâncias, a autoria e a motivação do assassinato.