Adolescente de 15 anos é morta na porta de casa no sudoeste baiano

Uma adolescente foi morta a tiros, na porta da própria casa, em Cândido Sales, município no sudoeste baiano. O caso ocorreu nesta quinta-feira (17) e a vítima foi identificada Maria Eduarda Santos, de 15 anos.

Ao site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, testemunhas relataram que ela conversava com vizinhos no bairro em que morava, chamado Loteamento Primavera, quando ao retornar para sua residência, um casal se aproximou e disparou tiros contra ela.