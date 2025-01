Adolescente de 16 anos é morta durante operação policial em Guaianases

Uma operação da Polícia Militar em Guaianases, São Paulo, culminou na morte de uma jovem de 16 anos, identificada como Victória Manoelly dos Santos. De acordo com relatos de sua mãe, Vanessa Priscila dos Santos, a adolescente foi atingida por um tiro enquanto seu irmão, Kauê, estava sendo agredido por um policial. O sargento Thiago Guerra, responsável pelo disparo, foi detido em flagrante sob a acusação de dolo eventual. A mãe da vítima mencionou que o socorro levou cerca de uma hora para chegar. Kauê, que foi preso durante o tumulto, relatou que saiu da adega onde trabalhava ao ouvir barulhos e se deparou com a situação. Ele afirmou que foi agredido com uma coronhada por um PM antes do disparo que atingiu sua irmã.

Victória ficou agonizando por um longo período antes de ser encaminhada ao hospital, onde infelizmente não sobreviveu. O delegado responsável pelo caso solicitou as gravações das câmeras dos policiais, que corroboram a versão de Kauê sobre a agressão e o disparo. As imagens confirmaram a coronhada do sargento na cabeça de Kauê, e, em sequência, o disparo. Os policiais envolvidos apresentaram uma narrativa distinta, alegando que estavam em patrulhamento e que Kauê não cooperou, resultando em um tiro acidental. A investigação está sendo conduzida pelo 50° DP, e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) declarou que a PM não tolera abusos. Um Inquérito Policial Militar foi aberto para investigar as circunstâncias que levaram à tragédia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira