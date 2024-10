Adolescente de 16 anos é morto a tiros no Sudoeste baiano

Um jovem, de 16 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (29) em Brumado, no Sertão Produtivo, Sudoeste baiano. O crime ocorreu na Avenida Lindolfo de Azevedo brito, bairro São José, na saída para Livramento de Nossa Senhora, na mesma região.

Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, uma ambulância do Samu chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu e foi a óbito no local. Até o início da manhã desta quarta-feira (30) não havia informações sobre o paradeiro de suspeitos.

O corpo do jovem, identificado ainda pelo prenome de Arthur, foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) ao Instituto Médico Legal (IML) em Brumado. A autoria e a motivação do homicídio devem ser investigadas pela delegacia de Brumado.