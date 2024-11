Adolescente de 17 anos é morta após mulher encontrá-la em casa de ex-marido; crime ocorreu no Extremo Sul baiano

Uma adolescente, de 17 anos, foi morta a tiros em Itanhém, no Extremo Sul baiano, nesta segunda-feira (11). A ex-esposa do homem com quem a vítima estava acompanhada é apontada como autora do crime. A suspeita, de 33 anos, fugiu após o crime e segue procurada.

Segundo a Polícia Civil, o fato ocorreu dentro da casa do ex-marido da mulher, situada no bairro Monte Santo. Segundo o boletim de ocorrência, a acusada chegou na residência, fez o café, conforme um hábito antigo do casal, e se deparou com a jovem que estava dormindo na residência.

Ela saiu da residência e retornou com uma arma de fogo que usou para disparar contra a jovem. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Itanhém, mas não resistiu aos ferimentos. Após disparar, a mulher fugiu.

O crime é investigado pela delegacia de Itanhém.