Adolescente de 17 anos morre em intervenção policial após assalto em Itamaraju

Um suspeito de 17 anos foi morto em uma intervenção policial na manhã desta quinta-feira (30), dentro de uma residência no Assentamento Cruz do Ouro, zona rural de Itamaraju. A ação ocorreu após um assalto registrado em uma empresa às margens da BR-101.

De acordo com informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, os criminosos estavam escondidos na localidade. As equipes cercaram a área e anunciaram a abordagem, mas foram recebidas a tiros. Durante o confronto, um dos suspeitos foi atingido e não resistiu aos ferimentos, enquanto dois comparsas conseguiram fugir.

No local, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, capacetes e uma motocicleta usada no crime, com placa PKG 9F65. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Itamaraju como morte decorrente de intervenção policial e resistência.

O corpo do suspeito, identificado como Pedro Lucas Guimarães Gonçalves, natural de Timóteo (MG), foi encaminhado ao IML local para exames periciais. As autoridades seguem em busca dos foragidos.