Adolescente desaparece após afogamento em Stella Maris

Um adolescente de 15 anos, identificado como Kauan, desapareceu após se afogar no mar da praia de Stella Maris, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (20). Segundo informações, ele estava no local acompanhado de três pessoas, vindas da Estrada Velha do Aeroporto.

De acordo com relatos divulgados pelo programa Alô Juca, da TV Aratu, o jovem foi arrastado pela maré e ainda não foi localizado. As buscas estão sendo realizadas pela Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), com equipes atuando no mar e com o apoio de um helicóptero.

Durante as operações, outro incidente foi registrado. Um jovem de 18 anos, de Feira de Santana, também se afogou, mas foi resgatado por um salva-vidas que estava de folga e auxiliava nas buscas por Kauan.