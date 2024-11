Adolescente desaparecido em Planalto é encontrado morto em Jequié

Um adolescente foi encontrado sem vida em uma área de vegetação no bairro Mandacaru, em Jequié, no Médio Rio de Contas, no final da tarde de sábado (2). As informações são do Blog do Marcos Frahm.

Segundo a Polícia Técnica, a vítima é Alan Santos Machado, de 17 anos, natural do município de Planalto, na região sudoeste da Bahia. Ele estava desaparecido desde a segunda quinzena de outubro, quando foi visto pela última vez na localidade onde morava, em Lucaia.