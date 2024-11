Adolescente diz ter sido ameaçado com arma por motorista de app no DF

Um adolescente de 16 anos denunciou ter sido alvo de ameaças feitas por um motorista de aplicativo na tarde desta quinta-feira (14/11). No final da corrida, o homem teria apontado uma arma de fogo contra o jovem. O episódio aconteceu no Lago Sul.

De acordo com o relato da vítima, ele voltava de uma prova de vestibular com outros dois colegas e seguiu sozinho, após deixar os amigos na casa deles, para a residência de um outro amigo para assistir a um jogo de futebol. No entanto, repentinamente e sem motivos, o motorista começou a gritar alegando que o jovem estava tentando o drogar.

O adolescente tentou acalmar o condutor do veículo e contou que, em dado momento, o homem parou bruscamente o automóvel e pegou uma arma no porta-luvas. Ele teria apontado a pistola e afirmou que iria matá-lo. Depois, fez com que ele saísse do veículo e ficasse deitado no chão.

As ameaças seguiram, mas o motorista mandou a vítima correr e não olhar para trás. Apesar do susto, o jovem está bem e apenas um pouco assustado com a situação.

Segundo a família, um boletim de ocorrência foi registrado na 5ª DP. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) vai investigar o caso.