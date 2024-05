Adolescente é apreendido com drogas em bairro de Itamaraju

Uma ação do grupo especial da Polícia Militar de Itamaraju, culminou na apreensão de um adolescente de 15 anos em poder de substância entorpecente em Itamaraju, no período da tarde desta terça-feira (14) de maio.

Durante rondas da guarnição do PETO (Pelotão de Emprego Tático Operacional) da 43ª CIPM no bairro Cristo Redentor, foi notada a atitude suspeita de um indivíduo.

Em poder do acusado estavam mais de 250 pedras de crack embrulhados e algumas cédulas de dinheiro em espécie

Diante dos fatos, a guarnição deslocou até a delegacia da Polícia Civil, conduzindo o acusado e todo o material encontrado.

O acusado prestou depoimentos a equipe do delegado Gilvan de Meireles Prates, que procedeu com o processo infracional pela prática do crime de tráfico de drogas. O caso será remetido para justiça.