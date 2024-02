Adolescente é apreendido por matar doméstica durante assalto em Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) apreendeu, nessa quarta-feira (28/2), um adolescente suspeito de matar uma empregada doméstica durante assalto em um ponto de ônibus do Jardim Ingá, em Luziânia (GO). Na casa do suspeito, os investigadores encontraram a arma do crime e parte das vestimentas usadas por ele.

Segundo a PCGO, o menor confessou na delegacia o ato infracional e detalhou que matou a vítima com um único golpe de faca.

O crime ocorreu em 15 de janeiro, por volta das 5h20, no momento em que a mulher, de 53 anos, caminhava no Parque Estrela D’Alva IX para pegar o ônibus para ir trabalhar em Brasília.

Ela passava por uma rua sem asfalto, escura, quando um rapaz de bicicleta se aproximou, anunciou o assalto e exigiu o celular.

No momento em que ela ia entregar a bolsa, testemunhas ouviram gritos. A mulher sofreu um único golpe de faca e morreu na hora. O autor fugiu carregando os pertences da vítima. A mulher deixou um marido e filhos.

De acordo com a polícia, o adolescente já tinha passagens por atos infracionais de natureza gravíssima, como roubos, inclusive, com restrição da liberdade de vítima. Porém, permanecia em liberdade.

Agora, o menor, que completaria 18 anos no próximo mês, encontra-se internado provisoriamente por 45 dias. Porém, já está sendo processado judicialmente e a medida socieducativa de internação pode alcançar três anos, até ele completar 21 anos.