Adolescente é arrastada pelos cabelos em passarela e estuprada no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um crime brutal ocorrido nas cercanias da Residência Oficial de Águas Claras (Roac). Uma adolescente, de 16 anos, foi estuprada logo após saltar de um ônibus e tentar cruzar a passarela que existe no local. A vítima foi arrastada pelos cabelos por um homem que havia descido do mesmo coletivo e resolveu segui-la.

O estupro foi consumado em uma cabana improvisada, próximo a uma rampa para bicicletas, que costuma ser usada por pessoas em situação de rua. A coluna apurou que a adolescente havia pegado um ônibus que saiu do Sol Nascente.

A jovem seguiria para Vicente Pires, por isso saltou em frente à Roac. No entanto, quando o coletivo passava por Taguatinga, na altura do Taguaparque, um homem de blusa preta entrou no ônibus.

Agarrada por trás

Quando a jovem desceu, o suspeito a seguiu. Ela foi agarrada por trás e arrastada pelos cabelos quando cruzava a passarela e caminhava em direção a Vicente Pires, onde sua avó a esperava.

Após o estupro, o criminoso sexual libertou a adolescente na parada de ônibus. A vítima correu em direção a Vicente Pires e conseguiu encontrar com a avó, que acionou as polícias Civil e Militar.

Viaturas chegaram rápido e o local onde ocorreu o crime passou por perícia. O autor do crime, no entanto, ainda não foi localizado.