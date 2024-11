Adolescente é assassinada a facadas em Maraú; ex-namorado é suspeito

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada a facadas na última sexta-feira (15) no povoado de Campinho, na cidade de Maraú, no baixo sul da Bahia. A vítima, identificada como Adriele Santos Nascimento, foi atacada por seu ex-namorado, que é o principal suspeito, segundo a Polícia Militar (PM).

O suspeito, que não teve o nome divulgado, ainda não foi localizado. A Polícia Civil segue com as buscas e investiga as circunstâncias do crime. O caso está sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Maraú.