Adolescente é assassinada com 15 tiros em Monte Pascoal

Uma cena de horror abalou o distrito de Monte Pascoal, em Itabela, na manhã de segunda-feira (16) de setembro, com a morte brutal de ISABELA VITÓRIA SANTOS DE SOUZA (16 anos). A jovem foi executada com cerca de 15 tiros dentro de uma casa, e as circunstâncias do crime apontam para uma possível violência sexual antes do assassinato.

A vítima foi encontrada nua, enrolada num lençol sobre a cama, cenário que levou os investigadores a suspeitarem de um estupro. A perícia foi acionada para confirmar se houve abuso sexual, enquanto a polícia corre contra o tempo para esclarecer o que motivou tamanha barbárie.

Isabela estava no local acompanhada de um homem de 24 anos, identificado como seu namorado, que conseguiu fugir durante o ataque. Sem ferimentos, ele já foi interrogado pelos investigadores. Na noite anterior, o casal foi visto em um bar nas proximidades, aumentando as interrogações sobre a dinâmica do crime.

No local do homicídio, a polícia encontrou mais de 30 cápsulas de pistola 9mm, evidenciando a violência desmedida empregada pelos criminosos. Um inquérito foi aberto para apurar o caso e identificar os autores desse ato atroz que chocou toda a comunidade.

A brutalidade desse crime e as suspeitas de estupro colocam a investigação em estado de alerta máximo. A cidade clama por justiça