Adolescente é assassinado e corpo encontrado em zona rural de Cumuruxatiba

Um corpo com evidentes marcas de violência foi encontrado em uma área de vegetação próxima à aldeia Gurita, na zona rural do distrito de Cumuruxatiba, pertencente ao município de Prado. O caso ocorreu neste domingo (15), deixando a comunidade em choque e levantando sérias preocupações sobre a segurança local.

O corpo, identificado como Eric Santos Costa, de apenas 17 anos, apresentava múltiplas perfurações causadas por arma branca e lesões severas na face, sugerindo um ato de extrema crueldade. Vestindo apenas uma bermuda tactel, o adolescente foi localizado por moradores da região, que prontamente acionaram as autoridades.

A cena do crime foi isolada pela polícia para os procedimentos de praxe. A equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itamaraju, composta por Anderson Barbosa e o Policial Civil Guilhermino, realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas, onde será submetido a exames periciais.

O delegado Gilmar Meireles, responsável pelo plantão regional, autorizou a guia de levantamento cadavérico. O crime, de natureza brutal e premeditada, mobiliza as forças policiais e coloca em foco a necessidade de uma investigação ágil e eficaz.

Moradores, tomados pelo medo e indignação, aguardam respostas para um crime que expõe a vulnerabilidade de áreas rurais frente à crescente onda de violência. Enquanto isso, familiares e amigos enfrentam o luto pela perda precoce de um jovem com toda uma vida pela frente.

As autoridades seguem investigando o caso e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.