Adolescente é executada com mais de 30 tiros no bairro do Lobato

Uma jovem, de 15 anos, foi executada com mais de 30 tiros de arma de fogo, na tarde de segunda-feira (28/10), no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, segundo informações do Site Alô Juca.

Policiais da 17ª Companhia Independente (CIPM/Uruguai) estiveram no local do crime para averiguação da ocorrência e confirmaram o fato, de acordo com nota da PM.