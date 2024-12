Adolescente é morto e outro fica ferido após serem baleados em bar no sudoeste baiano

Dois adolescentes de 16 anos foram baleados em um bar no Loteamento Santa Mônica, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (7), quando ambos chegaram à Unidade de Pronto Atendimento de Vitória da Conquista com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

No local, a morte de um dos jovens foi confirmada pelos profissionais de saúde, enquanto o segundo seguiu para o atendimento e foi rapidamente direcionado para o Centro Cirúrgico do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Segundo informações obtidas pelo Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, os jovens estariam em um bar quando foram surpreendidos por um atirador, que se aproximou de bicicleta.

A Polícia Militar (77ª CIPM) e o Departamento de Polícia Técnica foram acionados para registrar a ocorrência, enquanto o corpo do jovem que não resistiu foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso agora está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.