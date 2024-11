Adolescente é preso suspeito de delogar motorista com linha de cerol em Eunápolis

A Polícia Civil de Eunápolis concluiu, nesta segunda-feira (18), as investigações referentes à morte de Adenilson Morais de Araújo, de 37 anos, ocorrida no começo de setembro deste ano na BR-101, em Eunápolis. A vítima trafegava de motocicleta pela rodovia quando uma linha de cerol, utilizada para soltar pipa, atingiu seu pescoço, provocando um corte profundo que levou à morte.

Em entrevista ao Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o delegado Marcos Reis, titular da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, disse que, por ser um caso acidental, não pediu a internação do adolescente indiciado. No entanto, o delegado salientou que o jovem responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo, com aumento de pena pela fuga do local do acidente, conforme prevê o artigo 121, parágrafo 4º, do Código Penal.

Foram identificados três adolescentes, todos de 17 anos, suspeitos de envolvimento no incidente. No entanto, somente um dos jovens foi indiciado por homicídio culposo, pois a polícia concluiu que apenas a conduta imprudente dele resultou na morte da vítima. O relatório final foi remetido ao Poder Judiciário para apreciação.

Segundo o titular da 1ª DP de Eunápolis, todos os três adolescentes estavam soltando pipas próximo à BR-101, na zona urbana de Eunápolis. Em um determinado momento, a linha de uma delas arrebentou e, com o vento, a pipa cruzou a rodovia. O rapaz atravessou a BR-101 para buscar o brinquedo e, enquanto puxava para recolhê-lo, notou que um motociclista caiu na pista.

“Quando ele chegou perto do acidente, viu que a lesão do motociclista foi muito grave. Só nesse momento ele percebeu que a lesão foi causada pela linha de cerol, e então fugiu correndo do local, porque ficou com medo”, explicou o delegado.

O uso de cerol em linhas de pipa é considerado crime pelo artigo 132 do Código Penal, que prevê punição de três meses a um ano de detenção para quem expõe a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo direto e iminente. A substância é extremamente perigosa e tem causado graves acidentes, principalmente entre motociclistas e ciclistas.