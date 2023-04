Adolescente é preso suspeito de matar criança de 6 anos na Bahia

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante após confessar ter matado uma criança no município de Araci, no Nordeste do estado. Alice Oliveira de Moura tinha 6 anos e desapareceu na quarta-feira (5), quando saiu de casa, no bairro de Bombinhas, para brincar. A família da menina registrou o desaparecimento na Delegacia de Serrinha.

Na noite de quinta-feira (6), policiais militares localizaram e apreenderam o adolescente. Em nota, a Polícia Miltar informou que militares do 16º BPM foram acionados sobre o desaparecimento da menina na última quarta-feira (5). Com o apoio da 3ª Cia da Polícia Militar e da Polícia Civil foram até o bairro onde ocorreu o fato. No local, tiveram a informação que a criança, mais cedo, tinha ido a uma residência e mantido contato com um suspeito.

O adolescente, que estava numa estrada vicinal, foi apreendido e conduzido para a Delegacia, onde confessou que tinha matado a criança. Os PMs foram conduzidos pelo jovem até o local onde havia enterrado o corpo.

Ele foi conduzido até a delegacia onde, segundo a Polícia Civil, confessou o crime. Os detalhes do depoimento não foram divulgados. A TV Bahia apurou que o adolescente estava irritado com o comportamento da criança. Alice era amiga da irmã dele.

A menina foi enforcada, e encontrada com um saco plástico na cabeça e um sinto envolta do pescoço. Depois do crime, o jovem enterrou o corpo no quintal de casa. O caso deixou a cidade em choque. O adolescente está respondendo por Auto de Apreensão em Flagrante por Ato Infracional análogo a homicídio qualificado e ocultação de cadáver.