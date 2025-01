Adolescente foi degolado por ter desviado dinheiro do Comboio do Cão

Na madrugada deste sábado (11/1), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), prendeu dois suspeitos envolvidos na morte brutal de Samuel Soares Marques (foto em destaque), 14 anos. O corpo do jovem foi encontrado degolado e sem uma das mãos, no Recanto do Jacaré, em Samambaia.

O crime ocorreu na tarde de 7 de janeiro de 2025, e a informação chegou às autoridades policiais após uma moradora encontrar o corpo da vítima. Segundo as investigações, o adolescente havia se envolvido no mundo do crime há pouco mais de um ano, auxiliando no tráfico de drogas para membros do Comboio do Cão (CDC).

Ele atuava nos pontos de venda dos traficantes, substituindo outros membros do grupo quando necessário. Durante esse período, o adolescente contraiu uma dívida com um dos membros do CDC, o que motivou os traficantes a decidirem pela execução dele. Os autores, um de 22 e outro de 23 anos, tiveram a prisão temporária decretada e ficarão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil continuará realizando diligências para elucidar todas as circunstâncias do crime.

Aguarde mais informações