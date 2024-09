Adolescente mata mãe com facada no pescoço em Vereda

As primeiras horas deste domingo (29) de setembro foram marcadas por um crime brutal que comoveu a população da pequena Vereda.

IVANE RESENDE MEIRELES (49 anos), foi encontrada sem sinais vitais em sua própria residência, localizada na Rua Moisés Santos Xavier. A mulher estava caída com uma facada crivada no pescoço. O autor do crime, seu próprio filho, um adolescente de apenas 15 anos.

Os moradores notificaram as autoridades policiais, que ao chegarem ao local, constataram a morte da vítima.

O autor do crime, após golpear a vítima fugiu do local, tomando rumo desconhecido.

As investigações tentam obter, detalhes e ouvir testemunhas. No entanto, as Informações preliminares apontam uma ligação do autor com o tráfico de drogas. Ampliando assim os questionamentos sobre o que motivou tamanha brutalidade.

O corpo de Ivane foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas, onde passou por exames periciais.

As investigações devem ouvir novas testemunhas e as buscas serão intensificadas na tentativa de localizar o autor.

As autoridades orientam a comunidade que ao verificar atitudes suspeitas ou a presença do autor do crime, acionar as centrais de atendimento da Polícia Militar (190) e Polícia Civil (197).