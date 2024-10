Adolescente morre após choque elétrico na zona rural de Brumado

Um adolescente de 16 anos, identificado como Kawan Oliveira Dias, morreu neste sábado (12) após sofrer um choque elétrico na zona rural de Brumado, no sudoeste baiano. De acordo com informações obtidas pelo site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, Kawan estava em um sítio com seu avô quando foi atingido pela descarga ao manusear uma fiação elétrica.

O avô do jovem ligou para os pais informando que Kawan não estava respondendo após o incidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas confirmou o óbito no local. O 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) registrou a ocorrência e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou o levantamento cadavérico.

O corpo de Kawan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Brumado, onde será necropsiado. A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento.