Adolescente morre após desabamento de muro em obra em Ribeira do Pombal

Um adolescente sofreu acidente quando parte de um muro em uma construção civil desabou, na manhã desta terça-feira (05), na ocasião as pedras atingiram o jovem que morreu na hora. O caso aconteceu no bairro Pedro Tiburcio em Ribeira do Pombal município do Território Semiárido Nordeste II da Bahia.

Segundo informações do Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, o desabamento aconteceu por volta das 07h30, o jovem trabalhava como ajudante de pedreiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas quando a equipe de socorristas chegaram para constar que a vítima não apresentava os sinais vitais.

O corpo de Raí foi resgatado por equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Euclides da Cunha que atendia o município por para realizar o levantamento cadavérico de outro jovem que foi assassinado na cidade.