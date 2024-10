Adolescente que provocou mortes em escola na Bahia não tinha histórico de violência, diz delegado

O adolescente, de 14 anos, que causou a morte de três colegas, além dele mesmo, em uma escola de Heliópolis, no Nordeste baiano, não tinha registro de casos de violência. A informação foi divulgada neste sábado (19) pelo delegado titular do município, Thiago Alves Cunha.

“Não há nenhum registro, nem em Conselho Tutelar, nem Cras nem Creas, sobre a vida pregressa desse adolescente”, disse o delegado. Segundo ele, três pessoas já foram ouvidas, incluindo o pai do jovem, que disse não saber como o filho conseguiu a arma e cometeu o crime.

A arma usada no ataque já foi apreendida, e uma perícia vai identificar o proprietário dela. Ainda segundo o delegado, no momento do ataque havia nove estudantes na sala, além de uma professora.

O fato ocorreu na tarde desta sexta-feira (18) na localidade de Serra dos Correias, zona rural de Heliópolis. Um dos alunos entrou em uma sala e atirou contra colegas.

Foram a óbito os adolescentes Adriele Vitória Silva Ferreira, Fernanda Souza Gama e Jonathan Gama Santos, todos com 15 anos, além do atirador.