Adolescente que sumiu ao sair para andar de skate é encontrada no DF

Uma adolescente que estava desaparecida desde a noite de terça-feira (15/10) foi encontrada nessa quarta (16/10). Ela estava desaparecida havia mais de 24 horas após dizer para a mãe que sairia para andar de skate em Samambaia Sul (DF).

Familiares da estudante Clara Celeste da Silva Chaves (foto em destaque), 15 anos, informaram que, apesar do susto e da angústia, ela está bem.

Mãe da jovem, a promotora de merchandising Claudia Fonseca, 34, contou que a filha estava em casa, na QR 507 de Samambaia Sul, antes de desaparecer. Ela deixou a residência sem levar documentos, carteira ou celular.

Aluna do campus de Samambaia do Instituto Federal de Brasília (IFB), Clara costuma frequentar a pista de skate da região administrativa após o horário da aula com o namorado. A mãe da adolescente detalhou que a filha havia pedido para sair com o jovem, como de costume. Depois, não foi mais vista por eles.

A família chegou a registrar boletim de ocorrência por desaparecimento na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).