Adolescente recebe alta após 8 dias em coma na Bahia; vítima foi estuprada e sofreu 21 facadas

Vítima de um estupro e de 21 facadas, uma adolescente, de 14 anos, recebeu alta médica após ficar em coma por oito dias em Barreiras, no Extremo Oeste baiano. A vítima foi liberada no último sábado (12). A garota foi atingida no abdômen, cabeça, costas, pulmão, pâncreas, fígado e intestino.

Segundo a TV Oeste, ela teve lesões graves, foi socorrida pelo Samu que a encaminhou em estado grave ao hospital, onde ficou internada por dez dias, oito em coma. Acusado de tramar o crime, o ex-namorado da vítima foi apreendido. Ele tem 17 anos. A atual namorada dele, uma jovem, de 18 anos, foi presa. Ela teria ajudado a segurar a adolescente enquanto o namorado violentava e esfaqueada a vítima.

Ainda segundo informações, o adolescente teve um romance com a vítima por cerca de dois meses. Após terminar o namoro, ele iniciou outro com a jovem, de 18 anos. Em depoimento, o acusado disse que tinha ouvido a vítima dizer que ia separar o casal, justificativa para tramar o crime contra a adolescente.