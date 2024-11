Adolescentes morrem afogados em lagoa na Bahia

Dois adolescentes morreram após se afogarem em uma lagoa na comunidade de Santa Rita, em Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia, na tarde do último sábado (23).

Segundo informações do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, as vítimas foram identificadas como Louran Pereira Dourado, de 14 anos, e Hugo Oliveira de Almeida, de 15 anos. Ao site, a 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) informou que os adolescentes teriam entrado na água para se refrescar, quando acabaram se afogando.