Adolescentes são presos por latrocínio de motorista de aplicativo na Baixada Fluminense

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu dois adolescentes, de 16 e 17 anos, suspeitos de serem responsáveis pela morte de Hélio da Silva, um motorista de aplicativo de 68 anos. O homem desapareceu após aceitar uma corrida e seu corpo foi encontrado em outubro, na cidade de Itaguaí. A motivação do crime foi o roubo do veículo da vítima. Hélio da Silva sumiu após aceitar uma corrida entre os bairros Teixeiras e Vila Ibirapitanga. Seu corpo foi descoberto na Estrada das Palmeiras, apresentando sinais de violência.

As investigações revelaram que os adolescentes solicitaram a corrida com a intenção de roubar o carro. Durante o depoimento, ambos se acusaram de ter planejado o crime e alegaram que a resistência do motorista levou à sua morte. Após cometerem o crime, os jovens tentaram eliminar as provas ao incendiar o carro roubado, um Toyota Yaris, que foi encontrado completamente queimado na Rua Machado de Assis. O Juizado da Infância e Juventude de Itaguaí autorizou a busca e apreensão dos adolescentes, que foram identificados como autores de um ato infracional equivalente ao latrocínio.

Os adolescentes serão encaminhados ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), onde ficarão sob a supervisão da Justiça. A ação da polícia e a rápida identificação dos suspeitos foram fundamentais para esclarecer o caso e trazer um pouco de justiça à família da vítima.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias