Adolfo Menezes avalia candidaturas a 1° vice-presidência: “Querem assumir o meu lugar antes da hora”

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Adolfo Menezes, falou, nesta terça-feira (5), sobre a expectativa para a candidatura à reeleição na Casa e a avaliação de nomes para compor a chapa, especialmente a 1° presidência. Em entrevista coletiva após a sessão plenária que aprovou um empréstimo de R$1,1 bilhão ao governo da Bahia, o líder da Casa falou em “unanimidade” na votação.

“As eleições só acontecerão no 1º de fevereiro ainda, de 2025, que ainda está distante, três meses, vamos ver se tem alguma mudança. Por enquanto temos apoio aí praticamente ao unanimidade da casa, que só me dá uma responsabilidade e me honra muito grande”, afirmou.

Especialmente com relação aos candidatos a 1° presidência, Adolfo brinca que “São vários colegas que dizem que são meus amigos querendo me matar antes da hora”, disse. Ele explica que apesar de otimista, compreende a fragilidade da sua candidatura no cenário atual, podendo ser derrubada em decisão do Supremo Tribunal Federal.