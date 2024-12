Adolfo Menezes indica que irmã não deve assumir mandato de vereadora em Campo Formoso; entenda

A vereadora reeleita de Campo Formoso, Hildinha Menezes (PT), não deve assumir seu mandato na Câmara Municipal da cidade para possibilitar que o seu suplente, João Pedro (PT), possa exercer as atividades legislativas na Casa. É o que indicou o irmão da vereadora e ex-prefeito eleito de Campo Formoso – ele não chegou a tomar posse -, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Adolfo Menezes (PSD).

Ao Bahia Notícias, o social-democrata informou que a decisão foi tomada após Adolfo sugerir que o mandato fosse assumido por João Pedro, que ele considerou como um dos “melhores vereadores da Bahia”. Segundo o presidente da AL-BA, apesar de não ter sido diplomada na quinta-feira da semana passada, quando os vereadores eleitos foram diplomados, Hildinha passou pelo rito nesta quarta-feira (17).

Nas redes sociais, a vereadora publicou recebimento do diploma e agradeceu os votos recebidos nas eleições de 2024. No entanto, não foi sinalizado a possibilidade de não assumir o mandato a partir do ano que vem.

“Quero agradecer a Deus, à minha família, e também aos meus amigos que me confiaram o seu voto”, disse a edil.

Questionado sobre onde sua irmã pode ser alocada, Adolfo Menezes afirmou que ainda não foram iniciadas as conversas, mas indicou que a vereadora pode assumir a secretaria de “alguma cidade do interior” ou uma diretoria vinculada ao governo do estado, liderado pelo seu aliado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Hildinha já ocupou a Secretaria de Ação Social de Campo Formoso em algumas oportunidades. Contudo, a chance de retornar à pasta é remota, visto que o atual prefeito, Elmo Nascimento (União), irmão de Elmar Nascimento (União) e rival político de Adolfo, foi reeleito no comando da prefeitura do município.

Nas eleições de 2022, Hildinha esteve na composição da candidatura à reeleição do senador Otto Alendar (PSD), sendo a 2ª suplente do presidente estadual do PSD.

Neste ano, a irmã de Adolfo foi a sétima mais votada de Campo Formoso, somando 1.570 votos na cidade em que se elege 15 vereadores. Seu suplente, João Pedro, foi o primeiro nome a ficar de fora dentre os eleitos, chegando aos 1.156 votos.