Adri Amorim lança nova música autoral para inspirar o dia e incentivar o autocuidado

A cantora e compositora Adri Amorim, da Alma Music, apresenta, nesta quinta (05), “Vai Menina”, nova canção autoral para elevar o astral e inspirar o autocuidado. Mais uma vez ressignificando seu retorno à música, a faixa já está disponível em todas as plataformas digitais.

Ouça “Vai Menina” em todas as plataformas digitais

“Vai Menina” é a canção perfeita para começar e terminar o dia. Com uma melodia alegre e cativante, Adri Amorim coloca em versos toda sua coragem para voltar à música, numa letra para lá de inspiradora. “Vai, menina / Corre, menina / Voa, menina / E pousa onde quiser / Abre a janela / Vê o sol que nasce dentro de ti / Canta pro mundo / Do amor que você ousa sentir”.

Para a artista, cantar sempre foi seu sonho, mas para realizá-lo, foi preciso enfrentar seus medos. “Parece bobagem agora, olhando à distância, mas foi algo que eu precisei trabalhar. Lembrei da Adri pequenininha, que já cantava desde antes da minha primeira memória. Então, com essa mistura de medo, dúvida, insegurança, eu sentei e escrevi o que eu precisava ouvir: vai, menina, faz o que vc ama, fala sem medo, canta o que vc quer cantar, coloca pra fora. Não existe tempo certo. Na verdade, o tempo certo é esse que você tem. Coragem!” comenta.

Além disso, a canção também traz empoderamento e nos convida a olhar com carinho as nossas reais necessidades. A cantora comenta sobre escolher falar do assunto do autocuidado: “pode soar como egoísmo num sistema em que a gente aprende que precisa agradar todo mundo o tempo todo. Isso não é justo nem com a gente nem com os outros. Então é meu lembrete de que a gente tem direito de buscar a própria felicidade sem precisar pedir desculpas nem dar satisfação a ninguém”.

“Vai Menina” oferece arranjos com percussão, dando mais vida a cada palavra cantada. “O Danilo Moura (produtor) é muito craque e eu não canso de elogiar. Ele entendeu muito bem o espírito da música e elevou. O ritmo, as sanfonas, os coros… A primeira vez que ouvi a masterização, tive vontade de sair dançando, rodando (risos)”, comenta a artista.

Para os próximos meses, Adri prepara novas canções e pretende mostrar algo novo do que pensa e gosta. Ela tem a intenção de seguir compondo e se arriscando em temas novos, além de colaborar com artistas que admira. “Estou trabalhando num show bem lindo com minhas músicas autorais e também algumas releituras que eu amo. Acho incrível essa troca mais próxima com as pessoas, saber o que elas sentem quando ouvem as músicas. Prometo divulgar mais detalhes em breve”, complementa a artista.

Sobre Adri Amorim:

Cantora e compositora, Adri Amorim, aposta da Alma Music, descobriu seu amor pela música ainda criança, quando tinha quatro anos de idade. Ainda nesta idade, passou a integrar o coral da igreja, na Região Metropolitana de São Paulo.

Seu talento logo se tornou evidente e a artista passou a aprimorar cada vez mais suas habilidades musicais. Aos 17 anos, Adri teve um momento de destaque em sua carreira ao vencer um prestigioso festival de música estudantil em Embu-Guaçu. Essa vitória marcou o início de uma nova fase, na qual ela começou a receber convites para se apresentar em festas, bares e aniversários.

No entanto, ela enfrentou um momento crucial ao se deparar com uma difícil decisão. Durante o período de vestibular, ela ganhou uma bolsa para estudar Direito, área que despertou seu interesse e inseguranças. Por isso, decidiu deixar a música e se dedicar aos estudos jurídicos.

Durante a pandemia, Adri foi presenteada por seu marido com aulas de canto. O objetivo era proporcionar um tempo de distração e prazer em meio à rotina de trabalho jurídico. No entanto, essas aulas desencadearam uma explosão criativa dentro de Adri. Em poucas semanas, ela percebeu que a música era sua verdadeira paixão e que deveria retornar a esse mundo inspirador.

Redescobrindo sua voz e reativando suas redes sociais, a musicista deu um passo corajoso em direção ao seu sonho. Nesse mesmo período, ela se inscreveu pela primeira vez no renomado programa The Voice Brasil, recebendo o chamado para participar no final de 2022 e conquistando quatro fases do programa. Essa experiência foi um ponto de virada em sua carreira.

Adri Amorim assinou recentemente com a Alma Music e está pronta para encantar o mundo com seu talento único e autêntico. Inspirada por Gal Gosta, Chico César, Marisa Monte, Tim Bernardes e fã de artistas internacionais como Beyoncé, Alicia Keys e Jessie J, Adri Amorim tem muito a mostrar nos próximos meses.

O primeiro single e trabalho lançado pelo selo musical foi “Queda Livre”, divulgado em junho deste ano. Ele foi seguido por “Encontro”, lançado em julho.

CONFIRA A LETRA DE “VAI MENINA”

Escrita por Adri Amorim

Vai, Menina

Acorda cedo

Com sede de ser o que é

Corre sem pressa

Dá tempo de chegar onde quer

Fala sem medo

Cala também

Ninguém deve desculpas

Por querer o próprio bem

Vai, menina

Corre, menina

Voa, menina

E pousa onde quiser

Abre a janela

Vê o sol que nasce dentro de ti

Canta pro mundo

Do amor que você ousa sentir

Se o tempo voa,

Voa também

É seu o tempo certo

Certo tempo de ninguém

Vai, menina

Corre, menina

Voa, menina

E pousa onde quiser